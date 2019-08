Schützenfest in Düsseldorf Unterbach : In Unterbach schießen auch Gäste

Unterbach Mit neuen Attraktionen wie dem Laserschießen konnten die Schützen begeistern.

Anlegen, zielen und feuern: Das Schießen gehört zum Schützenfest wie die Musikkapelle und der Krönungsball. Dass dabei jeder Besucher des Festes aber einmal den Abzug drücken darf, ist dagegen etwas Besonderes. Beim Fest der St. Hubertus Schützenbruderschaft in Unterbach konnten Gäste jeden Alters ihre Treffsicherheit mit dem Lasergewehr unter Beweis stellen. Der neue „Shooting Star“-Wettbewerb gehört zu einer Reihe von Neuerungen beim diesjährigen Schützenfest, mit denen sich der Verein weiter öffnen will. So waren zum musikalischen Frühschoppen am Sonntag erstmals alle Unterbacher eingeladen. Auch das sonstige Programm auf der Festwiese an der Gerresheimer Landstraße zeichnete sich durch ein generationenübergreifendes Angebot aus. Während die Kirmes mit unterschiedlichen Fahrgeschäften vor allem bei den kleineren Besuchern für strahlende Augen sorgte, wurde am Freitagabend zur Musik von „Das Disco Duo“ und Samstag beim Auftritt der Partyband „Popcorn“ ordentlich abgetanzt.