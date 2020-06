Freizeit in Düsseldorf : Ein neuer Wasserspielpark für den Unterbacher See

Peter von Rappard hofft auf ein gutes zweites Halbjahr am See. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Unterbach Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Unterbacher See stand dieses Mal ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von 81.000 Euro abgeschlossen.

Von Tino Hermanns

Am Unterbacher See wird gerechnet. Auf unterschiedlichen Ebenen. An den Eingängen zu den Strandbädern wird addiert. „Wegen der Corona-Schutzbestimmungen können wir im Strandbad Nord maximal 2000 Badegäste zeitgleich zulassen. Im Strandbad Süd sind es höchsten 4500“, erläutert der Geschäftsführer des Zweckverbands Unterbacher See, Peter von Rappard. „Das schlägt sich möglicherweise auf die Wirtschaftlichkeit nieder.

Wie der Jahresabschluss 2020 wird, ist eine Frage des Wetters. „Mit dem von 2019 ist von Rappard ganz zufrieden: „Wir haben zwar ein Defizit von 81.000 Euro erwirtschaftet, aber das war nicht so hoch, wie wir es in unser Planung einkalkuliert hatten.“ 2019 war ein Jahr der Gegensätze. „Der Mai war komplett verregnet, mit insgesamt 947 Besuchern war es der schlechteste Monat, den wir je hatten“, konstatiert von Rappard. „Dafür war der Juni 2019 der beste Juni, den wir je hatten. 67.421 Badegäste kamen.“

Langfristig wollen der Geschäftsführer und sein Team, auch im Interesse der Mitglieder im Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Düsseldorf, Erkrath, Hilden), die die Defizite ausgleichen, immer eine „schwarze Null“ schreiben. Deshalb arbeitet man im Naherholungsgebiet an einer Attraktivitätssteigerung, ohne die Ökologie aus den Augen zu verlieren. So kann man seit neuestem im Strandbad Süd Strandkörbe mieten (15 Euro pro Tag), die Angler erhielten neue Stege, zwei neue Tretboote (Einhorn, Tucan) stehen für den Verleih bereit, eine neue Website wird entwickelt, und es wurden weitere Elektroboote angeschafft. Die Planungen zur Verbesserung gehen weiter. So wird demnächst auf dem Campingplatz ein neuer Sanitärcontainer aufgestellt. „Ich war überrascht, wie teuer so etwas ist“, gesteht von Rappard. „Nur der Container kostet an die 260.000 Euro. Und anschließen müssen wir ihn auch noch selber.“

Demnächst soll es auch einen Wasserspielpark geben. „Wir stehen in Verhandlungen mit einem der führenden Anbieter in Sachen Wasserspielparks. Wibit Sports rechnet gerade, ob es unter den Coroa-Bedingungen möglich ist, am U-See einen solchen wirtschaftlich zu betreiben.“ Wibit hat zuletzt in Indonesien den weltweit größten Wasserspielpark gebaut. „Vor zehn Jahren hatten wir schon Wasserspielgeräte gekauft. Die sind aber in die Jahre gekommen. Jetzt können wir alles zu erneuern, inklusive der Sicherheit“, verrät von Rappard.