Auszeichnung in Düsseldorf : Ehrenmedaille für Gerwald van Leyen

Auszeichnung in Düsseldorf

Düsseldorf Der frühere Bezirksbürgermeister aus dem Stadtbezirk 8 wurde von Oberbürgermeister Stephan Keller für seine Arbeit und sein Engagement ausgezeichnet. Zum kleinen Festakt im Jan-Wellem-Saal kamen langjährige Weggefährten.

Dass sich Gerwald van Leyen (CDU) so lange politisch engagieren konnte, „daran ist auch meine Frau mit Schuld. Sie hat es so lange ausgehalten“, sagte der 77-Jährige und lächelt fröhlich zu seiner Dietlind. Mit ihr ist van Leyen seit 28 Jahren verheiratet, „und wir mussten oft Rücksicht nehmen bei den Urlauben, weil ich ständig Termine und Sitzungen hatte“, sagte van Leyen, der 1994 Mitglied in der Bezirksvertretung 8 wurde und zwischen 2009 und 2020 Bezirksbürgermeister war.