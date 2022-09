Gut Rodeberg in Düsseldorf-Unterbach : Kinder lernen von tierischen Senioren

Gut Rodeberg in Düsseldorf-Unterbach

Ehrenamtliche Helferinnen von „Seniorpferde aktiv mit Kindern“ führen die Kinder an den Umgang mit Pferden heran. Foto: Nicole Marschall

Düsseldorf Bei einem Besuch auf Gut Rodeberg in Düsseldorf-Unterbach haben Mädchen und Jungen Wissenswertes über Tiere erfahren – zum Beispiel, dass Äpfel und Karotten nicht für alle Pferde gut sind.

Äpfel und Karotten mögen alle Pferde. Das wissen die meisten Kinder schon im Grundschulalter. Dass das knackige Obst und Gemüse aber nicht immer für alle Pferde gut ist, haben zwölf Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis elf Jahren nun bei einem vom TSV Hochdahl Kinder- und Jugendzentrum durchgeführten Besuch bei den Seniorpferden von Gut Rodeberg in Unterbach gelernt. Viele der bereits sehr alten Tiere können harte Nahrung nicht mehr richtig kauen – und können dadurch krank werden.

Mit dieser Information konnte Tabea Kutny, ehrenamtliche Helferin des Vereins „Seniorpferde aktiv mit Kindern“, den Kids gleich zu Beginn des Aufenthalts auf dem Hof vermitteln, wie wichtig es ist, fremde Tiere auf einer Weide nicht einfach zu füttern. Und dass jedes Tier wie auch jeder Mensch seine Eigenheiten und Bedürfnisse hat. „Ein Tier zu halten, bedarf sehr viel Verantwortung. Wir möchten die Kinder Schritt für Schritt an diese Verantwortung heranführen“, erklärt sie.

Die Vermittlung von Verantwortungsbewusstsein, Respekt und Gleichbehandlung liegt den Aktiven von „Seniorpferde aktiv mit Kindern“ genauso am Herzen, wie dafür zu sorgen, dass Mensch und Tier Spaß haben. „Bei uns im Stall gibt es keine Gewinner oder Verlierer, kein besser oder schlechter. Ein Mensch ist ein Mensch, gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Behinderung oder Alter. Das Gleiche gilt auch für unsere Pferde. Nur weil sie alt und altersbedingt teilweise eingeschränkt sind, haben sie keinen geringeren Wert. Sie sind toll, so wie sie sind“, so Kutny.