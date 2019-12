Schule in Düsseldorf : Ein Lehrer auf vier Pfoten

Unterbach An der Wichernschule in Unterbach wird Katrin Baalasingam vom Australian Shepard Urs unterstützt. Die Kinder lesen ihm vor und dürfen den Hund natürlich auch immer knuddeln.

Er darf zwar im Lehrerzimmer entspannen, dennoch zählt Urs bestenfalls zum erweiterten Kollegium. Dabei trägt der Pädagoge auf vier Pfoten unbestritten zum Lernerfolg vieler Kinder an der GGS Wichernschule in Unterbach bei. Der Australian Shepard von Katrin Baalasingam ist überaus geduldig, lässt sich von Kindern vorlesen und – ganz wichtig – natürlich auch knuddeln. Der dreijährige Rüde arbeitet im Team mit Katrin Baalasingam, die als sozialpädagogische Fachkraft die jüngeren Schüler in der Schuleingangsphase betreut. Für seine pädagogische Kompetenz musste Urs selbst ein Jahr lernen, bevor er im vergangenen Sommer die Zertifizierung als Pädagogik-Begleithund durch den Verein „Gesundheit durch Tiere“ erhielt. Und auch Katrin Baalasingam, die von Jugend an Tieren immer sehr zugewandt war und in Wuppertal-Vohwinkel zusätzlich einen Erlebnishof mit Tieren betreibt, hat nach ihrem Sozialpädagogik-Studium eine zweijährige Zusatzausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Pädagogik absolviert.