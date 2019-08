Verkehr in Düsseldorf : „Bus on demand“ kommt frühestens 2020

Unterbach Das neue Angebot der Rheinbahn soll vor allem Außenbezirke besser anbinden.

Die Verkehrswende ist in diesen Tagen das Gesprächsthema in der Stadt. Umweltspur, Fahrradspur, Stärkung des ÖPNV – der motorisierte Individualverkehr soll vor allem aus Umweltschutzgründen verringert werden. Dass der aber nicht an alle Düsseldorfer Stadtteile gut angebunden ist, wissen vor allem die Unterbacher: Mit dem „Bus on demand-Konzept“ stellte die Rheinbahn jetzt ein neues ÖPNV-Projekt zur besseren Anbindung der Stadtrandgebiete bei einem Informationsabend in Unterbach vor. „Über die Rheinbahn-App können Nutzer eine Fahrt­anfrage stellen. Diese wird von einem intelligenten Algorithmus geprüft, mit Fahrtanfragen anderer Passagiere mit ähnlichen Fahrtrouten abgeglichen und zu einer Fahrt gebündelt“, sagt Rheinbahn-Unternehmensentwickler Bernhard Herrmann. „Gefahren werden die Strecken mit elektronisch angetriebenen Kleinbussen. Die Wartezeit auf die Abfahrt soll maximal 15 Minuten betragen.“