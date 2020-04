Gesundheit in Düsseldorf : Breidenplatz als möglicher Standort für Defibrillator

Unterbach Anfang 2019 stellte die Stadt eine erste Säule am Rathausufer auf, weitere folgten im gesamten Stadtgebiet. Jetzt könnte auch eine in Unterbach aufgestellt werden.

Im Notfall können sie Leben retten: Defibrillatoren, die durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und Kammerflattern beenden können. Seit etwas mehr als einem Jahr werden im Stadtgebiet die Apparate aufgestellt, jetzt könnte eine solche Maschine auch am Breidenplatz in Unterbach installiert werden. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage der Politik im Stadtbezirk 8 mit. Mit der Aktion „Düsseldorf herzsicher“ soll die Landeshauptstadt flächendeckend mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren versorgt werden. Eine erste Säule ist Anfang 2019 an der Rheinuferpromenade aufgestellt worden, weitere Defibrillatoren gibt es inzwischen an Lorettostraße und Bonner Straße, am Gertrudisplatz und Kaiserswerther Markt und an der Friedrichstraße. Geplant sind außerdem „Defis“ an der Ecke Bagel/Derendorfer Straße, Benderstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Volkardeyer Weg.