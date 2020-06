Mehr Corona-Lockerungen : Der Vabali-Spa-Chef ist überglücklich über den Neustart

Düsseldorf Hochzeiten und andere Feste dürfen wieder größer gefeiert werden, auch Wellnessoasen profitieren von den gelockerten Corona-Schutzmaßnahmen. In Saunen mit 80 Grad und mehr soll das Virus keine Chance haben.

Allmählich lockert Nordrhein-Westfalen erneut die Corona-Beschränkungen. Von Montag an sind viele Feiern und Freizeitaktivitäten erlaubt. Unter anderem haben auch Wellnessoasen wie das Vabali Spa am Elbsee mehr Möglichkeiten.

Die Saunen und der Innenpool können von Montag an wieder benutzt werden – seit zwei Wochen waren schon der Außenpool, die Gartenanlage und die Restaurants geöffnet. 15 bis 35 Personen dürfen laut Aussage von Geschäftsführer Sönke Schacht jeweils in eine Sauna. Es wird festgelegte Bereiche geben, Personen aus einem Haushalt dürfen in bestimmten Bereichen nahe beieinander sitzen.