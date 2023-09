Neue Sportanlage im Düsseldorf Am Unterbacher See mit Eigengewicht trainieren

Auch was die Freizeitaktivitäten am Unterbacher See angeht, ist vielerlei in Planung. Unter anderem werden die Panoramaboote erneuert und die Campingplätze erweitert. Nachdem im Sommer 2021 der Wanderweg im Ostteil des Sees aufgrund des massenhaften Regens beschädigt wurde, ist auch dieser nun wieder für die Besucher offen. Das Projekt wurde durch Fördermittel des Landes NRW finanziert. Neu sind hier die Sitzmöglichkeiten, von denen man ideal den Sonnenuntergang über dem See bestaunen kann. Aufgrund der schlechten Anbindung an den Nahverkehr wünscht sich Peter von Rappard nun noch eine Bushaltestelle am Eingang des Nordstrandes, denn besonders für Familien, Kinder und Jugendliche ist der Unterbacher See ein beliebter Freizeitort.