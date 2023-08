Sport in Düsseldorf Cheerleader fliegen zur WM nach Japan

Die Nervosität bei den Cheerleadern das SC Unterbach (SCU) steigt – ganz, ganz langsam zwar, aber sie steigt. Im November werden einige der jungen Sportlerinnen nach Japan fliegen, um an der Cheerleading-Weltmeisterschaft in Takasaki teilzunehmen. Diese startet am 23. und endet am 26. November. Die Unterbacherinnen machen sich einige Tage zuvor, am 18. November, auf den Weg nach Asien.