Adventszeit in Düsseldorf : Basare bieten Handarbeiten und Aktionen

Öle und Liköre sind beliebte Artikel der Adventsbasare. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Düsseldorf Viele Wochen wurde gebastelt und gebacken. Jetzt werden die Produkte für einen guten Zweck verkauft.

Fast alle Kirchengemeinden, viele Schulen und Initiativen veranstalten in den nächsten Wochen Adventsbasare, deren Erlös für wohltätige Zwecke verwendet wird. Angeboten werden unter anderem Gestecke, Weihnachtsgeschenke, Marmeladen, Plätzchen und Dekoartikel. Zudem werden auch verschiedene Aktionen geboten. Eine Auswahl der Basare am Wochenende, 23. und 24. November, im Nord-Osten von Düsseldorf:

Unterrath Veranstalter ist der Verein „Wir zusammen...“, der am Samstag von 12.30 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr in das Pfarrheim von St. Maria unter dem Kreuze, Kürtenstraße 160, einlädt. Für vielseitiges Essen und Trinken wird gesorgt.

Rath Der Weihnachtsbasar mit Kaffee und Kuchen kann am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr im Pfarrzentrum von St. Josef, Rather Kirchplatz 16, besucht werden. Ein großes Angebot an Trödel und Büchern lädt dort zum Stöbern ein.

Die Jugendberufshilfe an der Oberrather Straße 37 zeigt, was in ihrem Haus das Jahr über angefertigt wurde. Der Basar kann am Mittwoch, 27. Dezember, ab 12 Uhr besucht werden.

Lohausen Eine Weihnachts-Tombola und ein vielfältiges Speisenangebot ergänzen den Basar St. Mariä Himmelfahrt, Im Grund 99. Er findet statt am Samstag von 16.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr.

Eller Nach der Heiligen Messe am Sonntag um 9.30 Uhr findet in St. Pius X., Dürkheimer Weg, im Pfarrsaal bis 13.30 Uhr der Adventsbasar statt. Angeboten werden dort auch Speisen und Getränke.

Vennhausen Der Basar im Pfarrheim von St. Reinold beginnt am Sonntag gegen 10.30 Uhr mit einem kleinen Frühstück. Zum Frühschoppen wird Wein und Bier ausgeschenkt, ab 12 Uhr gibt es verschiedene Suppen, um 14 Uhr wird die Cafeteria eröffnet.

Grafenberg Der Adventsbasar im Pfarrsaal St. Ursula, Margaretenstraße 3, findet am Sonntag von 10.45 bis 17.30 Uhr statt. Dort werden auch verschiedene Aktivitäten für Kinder angeboten.

Lierenfeld Ein Büchertrödel und kreative Aktionen für Kinder gibt es beim Michaelsmarkt am Sonntag. Beginn ist um 11 Uhr mit der Heiligen Messe in St. Michael. Danach findet der Markt bis 16 Uhr im Pfarrzentrum an der Posenerstraße 1 statt.