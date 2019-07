Verkehrsprobleme : Streit um die Öffnung der Busschleuse Am roten Haus

Streit um die Öffnung der Busschleuse Am roten Haus

Nord Mit der Öffnung soll der Verkehr vom Nordstern besser abfließen können. Das wird kritisiert, da dann viele Straßen in Unterrath zu stark belastet würden.

Es ist ein alter Streitpunkt zwischen der Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Stockum, Wittlaer, Angermund) und der Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich), ob die Busschleuse Am roten Haus in Unterrath für den Gesamtverkehr geöffnet werden soll. Die Bezirksvertretung 5 (BV5) hat dies schon mehrfach gefordert, um eine Alternativroute für den Verkehr vom Nordstern zu schaffen. Dort kommt es besonders in den Morgenstunden zu langen Staus. Bislang ist die BV 5 mit diesen Anträgen gescheitert, hat Anfang Mai aber einen neuen Versuch gestartet.