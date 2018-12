Stadtteil-Check: Zwischen Idylle und Trubel

Stockum Stockum ist ein Stadtteil, der eigentlich alles hat, was man braucht. Eine gute Anbindung, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten – das schätzen Alteingesessene wie Jürgen Fischer.

Der Laden, in dem Fischer seit ein paar Jahren hinterm Tresen steht, ist ein Unikum. Lottoladen, Schreibwarengeschäft, Zeitschriften-Kiosk, Reisebüro, Paketshop und Geschenkartikel-Boutique – alles in einem. Gegenüber im Einkaufszentrum sind Bäcker, Metzger, Blumenladen und demnächst zieht Aldi ein. „Hier gibt es alles, was man braucht“, sagt Fischer. Auch ein paar gute Restaurants. Sorgen macht dem Stockumer die neue Schule, die neben dem Gymnasium gebaut wird. Und das neue Wohnviertel an Stelle der Fashion-Häuser. „Da fürchten viele, dass es zu überlaufen wird.“ Was er an Stockum noch schätzt? Den Nordpark und den Aquazoo, in dem er aber seit der Neueröffnung noch nicht war – „das war einfach zu voll“. Wenn er sich was wünschen dürfte für den Stadtteil: „Das Kopfsteinpflaster auf der Kaiserswerther Straße müsste weg.“ Doch dem Lärmschutz steht der Denkmalschutz entgegen.⇥Stefani Geilhausen