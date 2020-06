Verkehr in Düsseldorf : Bau der U81 soll den Verkehr wenig stören

Verkehr in Düsseldorf

Stockum Die Stadt hat ein Verkehrskonzept für die Bauzeit der U81 vorgestellt. Demnach soll es nur wenige Einschränkungen geben. Störungen werden aber auf der Linie der U79 erwartet, da dieser auf einer Teilstrecke nur ein Gleis zur Verfügung steht.

Ab Herbst sollen die Bauarbeiten zur U81 zwischen Freiligrathplatz und dem Flughafen beginnen. Die Mitglieder der Bezirksvertretung 5 befürchten, dass es dann zu starken Verkehrsbehinderungen für alle Verkehrsteilnehmer kommen könnte. Besondere Bedenken gibt es bei der ohnehin störanfälligen U79. Diese muss zwei Jahre lang zwischen Freiligrathplatz und der Haltestelle Lohausen eingleisig geführt werden. Fahrzeuge müssen dann also dort warten, bis das Gleis frei ist. Die Politiker wollen sichergestellt sehen, dass der Stadtbezirk auch während der Bauzeit weiterhin gut erreichbar bleibt. Sie haben deshalb die Verwaltung einstimmig gebeten, rechtzeitig vor dem Beginn der Baumaßnahmen ein umfassendes Konzept zur Verkehrsregelung und -leitung für die Bauphase für die unterschiedlichen Mobilitätsarten vorzustellen.

Stadtbahn U79 Die Bahn kann während der Bauarbeiten auf der Trasse durchfahren, deshalb wird kein Schienenersatzverkehr notwendig sein. Allerdings ist ein Teil der Strecke während der Bauzeit nur eingleisig. Zudem sind „kurzfristige Vollsperrungen wie für den Einbau von Bauweichen am Wochenende nicht zu vermeiden“, teilt die Verwaltung mit. In der Zeit, in der die Haltestelle Freiligrathplatz umgebaut wird, wird eine provisorische Haltepunkt nördlich der vorhandenen Station eingerichtet.