Schützen : Fische schießen besser als die Schützen

Stockum Im Aquaozoo gibt es Fische, die ihre Beute mit einem Wasserstrahl erlegen. Das gefällt den Stockumer Schützen, die für die Tiere die Patenschaft übernommen haben.

Dabei konnte bis heute nicht wissenschaftlich geklärt werden, wie die Fische es schaffen, so gut ihre Beute zu treffen. „Schließlich müssen dabei die Wasserbrechung, die Größe des Objektes und der Schusswinkel des Wasserstrahls abgeschätzt und berechnet werden“, sagt Zoodirektor Jochen Reiter. Denn geschossen wird bei den gefleckten Leopard-Schützenfischen nicht mit scharfer Munition, sondern mit Wasser. Sobald das Tier außerhalb des Wassers auf einem Ast ein schmackhaftes Insekt, Spinnen oder Raupen ausmacht, legt es sein Maul an die Oberfläche und visiert die Beute an. Durch kräftiges Zusammendrücken der Kiemendeckel wird ein Strahl auf das Insekt abgefeuert, sodass dieses ins Wasser fällt und gefressen wird, bevor es ein anderer tut. Schützenfische erwischen mit dieser Methode Beute, die sich bis zu vier Meter weit entfernt befindet und auch schon einmal Insekten im Flug. Alternativ springen die Fische dann auch selber in die Luft und schnappen sich direkt die fliegende Beute.