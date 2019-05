Schulneubau : Realschule wird nach Toni Turek benannt

Stockum Für 25,5 Millionen Euro wird zudem ein neuer Schul-Komplex mit einer Mensa und einer Dreifachsporthalle in Stockum gebaut.

Rund sechs Monate nach der Grundsteinlegung wurde an der Koetschaustraße mit einem Richtfest der nächste Schritt zur Fertigstellung der Realschule gefeiert. Diese wird den Namen Toni-Turek-Realschule erhalten, da durch den neuen Standort in Stockum der bisherige Name Realschule Golzheim keinen Sinn mehr macht. „Der Name Toni Turek stellt eine positive Verbindung zur Stadt Düsseldorf dar. Seine Persönlichkeit und Einstellung zum Sport, aber auch zur Arbeit waren vorbildlich. Die Kameradschaft stand für ihn immer im Vordergrund“ heißt es seitens der Verwaltung.