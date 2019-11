Schulbau in Düsseldorf : Max-Planck-Gymnasium: Der Rohbau steht

Stockum Nachdem im Januar der Grundstein gelegt wurde, schreiten die Arbeiten planmäßig voran. 14 Milllionen Euro kostet es, das Gymnasium für die Zukunft zu ertüchtigen.

Der Erweiterungsneubau schließt an den bestehenden Ostwesttrakt des Gymnasiums an und bildet so einen Schallschutzriegel zur stark frequentierten Danziger Straße. Zurzeit erfolgt die Herstellung der wetterfesten Hülle durch Einbau der Fenster und die Abdichtung der Dachdecke. Das Raumprogramm umfasst einen dreigeschossigen Klassentrakt mit neun Klassen- und sechs Nebenräumen für die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik. Daran schließen sich im Erdgeschoss eine Mensa mit Cafeteria darüber ein Musikraum und im dritten Geschoss fünf Mehrzweckräume an. Weitere Nebenräume und WC-Anlagen sind ebenfalls vorgesehen. Im Neubau sorgen Rampen, ein Aufzug, Behindertentoiletten sowie ein Pflegebad mit Liege und Dusche dafür, dass das Gebäude barrierefrei ist. Für Hörgeschädigte werden zwei Räume mit besonderer Akustik errichtet.