Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf Bundeskanzler Scholz eröffnete die Gala im Maritim

Zu einem zweitägigen Kongress hatte sich das Who’s Who der Nachhaltigkeitsbranche von Donnerstag an im Maritim-Hotel am Flughafen versammelt und unter anderem über Ressourcenschonung und Zukunftsperspektiven diskutiert. Zum 15. Mal präsentierten Experten und Expertinnen dieser Branche aktuelle Trends, führende Unternehmen gaben Einblicke in ihre Nachhaltigkeitsstrategien und prominente Köpfe berichteten über ihr soziales und ökologisches Engagement.