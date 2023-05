Brauchtum in Düsseldorf Kinderfreundliche Kirmes in Stockum

Langen ist Mitglied bei den 1. Grenadieren der St. Sebastianer und Platzmeister des Gesamtvereins für das Schützen- und Volksfest auf dem Parkplatz des Aquazoos. „Letztes Jahr war ich noch zweiter Platzmeister. In diesem Jahr bin ich zum ersten Mal für die Kirmes hauptverantwortlich“, verrät Langen. Er ist zwar erst 25 Jahre alt, hat aber bereits Erfahrungen in der Organisation des Volksfestes gesammelt. „Schütze bin ich seit meiner Geburt. Das ist eine Familienangelegeheit“, so der Grenadier. „Mein Opa, mein Vater waren beide im Verein. Mein Großonkel und mein Onkel waren Platzmeister. Von denen habe ich das Amt quasi geerbt.“ Allerdings nicht in direkter Linie, denn zwischen ihm und seinem Onkel war noch der Schwiegersohn des Onkel für die Kirmes verantwortlich.