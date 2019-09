Wohnbebauung in Düsseldorf Stockum : Neue Wohnformen im Tagungsort

Wohnbebauung in Düsseldorf Stockum

Das ehemalige Tagungshotel soll abgerissen werden. Neue Konzepte ließen sich in der besonderen Immobilie nicht realisieren. Foto: Endermann, Andreas (end)

Stockum Mehr als 13 Millionen Euro will die Evangelische Kirche in Stockum investieren.

Die Evangelische Kirche im Rheinland will an der Kaiserswerther Straße 450 eine Tagespflegeeinrichtung sowie Wohnungen für Senioren und Familien errichten. Die Bezirksvertretung 5 hat einer entsprechenden Bauvoranfrage einstimmig zugestimmt. Gebaut werden soll dort, wo derzeit noch das ehemalige Hotel- und Tagungshaus FFFZ steht, das 1993 eröffnet und Ende 2018 geschlossen wurde und nun abgerissen werden soll.

An der Kaiserswerther Straße ist ein U-förmiges Gebäude mit drei Stockwerken geplant. Im Erdgeschoss will die Diakonie Düsseldorf eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren einrichten. In den weiteren Stockwerken sollen Wohnungen für betreutes Wohnen sowie preisgedämpfte Mietwohnungen für ältere Menschen entstehen.