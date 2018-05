Stockum: Junger Musiker ist vielseitig begabt

Stockum Der 13-jährige Kevin Hunder-Conolly ist, was Musik angeht, schon ein Profi. Der Stockumer beherrscht gleich mehrere verschiedene Flöten, Klavier, Orgel und eine irische Trommel. Mehrfach hat er bei Jugend-Musiziert-Landeswettbewerben und weiteren Wettbewerben Preise gewonnen. Nun gehört der Schüler des Humboldt-Gymnasiums auch noch zu den Preisträgern des Bundeswettbewerbs "Jugend komponiert".

Der von der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) veranstaltete Wettbewerb vergibt die höchste Auszeichnung für junge Komponierende in Deutschland. Anstelle von Preisgeldern besteht die Auszeichnung in einem hochwertigen Stipendium für die Teilnahme an einer Kompositionswerkstatt auf Schloss Weikersheim in Baden-Württemberg, an dem Kevin teilnahm. Dort konnte er sich mit Komponisten und Musikern intensiv über seine Werke austauschen und erhielt dort Impulse für seine Arbeit.