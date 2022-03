Umweltprojekte in Düsseldorf : Mit einem Kunstprojekt wird der Müll in der Natur bekämpft

Schüler der Montessori-Grundschule am Farnweg haben Müll gesammelt und legen daraus ein Kunstwerk. Foto: Hüserich

Düsseldorf Die Schüler der Grundschule am Farnweg haben mit ihrer Lehrerin Kunstwerke aus Plastikmüll gestaltet. Diese werden nun in einer Ausstellung gezeigt.

Dagmar Hüserich sammelt schon länger bei ihren Spaziergängen am Rhein Müll ein. Dieser landet dann aber nur teilweise in der Tonne, denn besondere Fundstücke verarbeitet sie zu Kunstwerken. Begeistert war die Stockumerin, als sie erfuhr, dass sie, ohne es zu wissen, eigentlich Teil einer internationalen Kunst- und Umwelt-Bewegung ist. So hat der in Miami lebende Rodrigo Butori die Initiative #plasticfishing ins Leben gerufen, die in fünf Schritten arbeitet. Zunächst wird – bevorzugt an Gewässern – Müll gesammelt, aus diesem dann ein Fisch gestaltet, dieser wird fotografiert und das Bild auf einer der Plattformen von Instagram hochgeladen, bevor der Müll dann ordentlich entsorgt wird.

„Ich habe dann Kontakt zu Rodrigo aufgenommen und er hat mich offiziell eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und diese in Deutschland zu verbreiten“, sagt Hüserich. Sie betreut nun, wie andere Menschen etwa in Spanien, Uruguay, Brasilien und Japan auch, den Account für das eigene Heimatland. Mit der Verbreitung der Idee hat Hüserich in der Grundschule am Farnweg begonnen, an der sie Lehrerin ist. Regelmäßig durchstreift sie mit ihren Schülern – alle ausgerüstet mit waschbaren Arbeitshandschuhen – das Umfeld rund um die Schule oder macht mit diesen einen kleinen Ausflug an den Rhein. „Das macht mir und den Kindern sehr viel Spaß und wir führen dabei sehr viele Gespräche über Müll, Tiere und Fische“, sagt Hüserich. Die Schüler seien noch viel motivierter als zuvor, den ganzen Müll einzusammeln, weil sie nun wissen, dass ihre Kunstwerke eine große Zahl an Menschen erreichen. „Sie empfinden das als Wertschätzung.“

Inzwischen verbreitet sich die Idee immer weiter. „Ich weiß, dass Kinder jetzt auch mit ihren Eltern losziehen, um Plastikteile für Kunstwerke zu suchen. Die haben dafür schon den Blick geschärft, sehen zum Beispiel direkt, was als Flosse, Körper oder Schuppe dienen könnte.“ Zudem wird über Marieke Diouani, Lehrerin an der benachbarten Beckbuschschule, das Projekt nun auch dort fortgesetzt.