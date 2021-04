Öffentliche Kunstwerke in Düsseldorf : Hinweistafeln für Skulpturen

Düsseldorf Die zwischenzeitlich überwucherten sechs Objekte an der Danziger Straße wurden frei gelegt. Ihre Bedeutung ist aber nur wenigen bekannt. Das soll sich ändern.

An der Fußgängerbrücke, die zum Mahnmal hinführt, steht beispielsweise hoch über der Danziger Straße das Kunstwerk „Wehendes Gras“. Es besteht aus dünnen Edelstahlröhren und soll die Idee von der heiteren, beschwingten Stadt Düsseldorf transportieren. Die geschwungenen Linien sollen zudem an den Flughafen in der Nähe erinnern. An der Fußgängerbrücke an der Carl-Sonnenschein-Straße wiederum steht die Skulptur „Stählernes Auge“, die für das visuelle Düsseldorf mit Kunst und Mode steht und die Stahlskulptur an der Fußgängerbrücke Am Hain soll einen Schornstein symbolisieren und somit an die Industrialisierung, aber auch an die Schifffahrt auf dem Rhein erinnern. Kurz vor dem Nordfriedhof stehen auf beiden Straßenseiten Objekte, die an die neuen Technologien erinnern sollen. Dann gibt es noch zwei alte Industriemaschinen, die in Wandnischen an der Straße aufgestellt wurden.