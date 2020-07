Kirchenleben in Düsseldorf : Friedhelm Keuser feiert goldenes Priesterjubiläum

Pfarrer Friedhelm Keuser in der Kirche Heilige Familie in dem Jahr seiner Verabschiedung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stockum Für den Festgottesdienst kommt Keuser noch einmal in seine alte Gemeinde Heilige Familie wieder, in der er 38 Jahre lang gelebt und gearbeitet hat. Im August wird der Pfarrer zudem 80 Jahre alt.

Von Julia Brabeck

Zwei besondere Ereignisse kann Pastor Friedhelm Keuser, der von 1976 bis 2014 Pfarrer in der Kirchengemeinde Heilige Familie war, in diesem Jahr begehen. Am Donnerstag, 2. Juli, feiert er sein goldenes Priesterjubiläum. Am Sonntag, 16. August, steht dann der 80. Geburtstag an.

Keuser wurde am 16. August1940 in Ratingen geboren. Er studierte Theologie in Bonn, Tübingen und Köln, seine Priesterweihe erhielt er 1970 im Kölner Dom durch Kardinal Höffner. Seine erste Stelle trat er als Kaplan in Oberbilk an, 1975 wurde er Studentenseelsorger in Düsseldorf, 1976 dann Pfarrer der Heiligen Familie in Stockum. Sein geistliches Wirken über 38 Jahre dort waren besonders geprägt durch die Notwendigkeiten, immer wieder neue Gemeindestrukturen aufzubauen und Integrationsarbeit bei Zusammenlegungen und Fusionen zu leisten. Verantwortlich war er anfangs für 3000 Katholiken. Durch die Fusionen von insgesamt sechs früher selbstständigen Gemeinden wuchs die Zahl der Gemeindemitglieder nach und nach auf fast 16.000 an.

Für sein großes Engagement weit über die Kirche hinaus, erhielt er 2004 das Bundesverdienstkreuz. So initiierte er 1980 die jährlichen Hilfslieferungen für das Zentrum der Hoffnung in Lublin zur Unterstützung der Bedürftigen. „Der Mensch ist Mittelpunkt seines Handelns und geistlichen Wirkens. Keuser zeigte auf, wo Gemeinde geweckt und in Gang gebracht werden musste“, sagt Klaus-Peter Vogel, Vorsitzender des Ortsausschusses Heilige Familie.

Im Juli 2014 trat Keuser mit 74 Jahren den Ruhestand an. Für großen Unmut bei den Gemeindemitgliedern sorgte damals die kirchliche Anordnung, dass er daraufhin seinen Seelsorgebereich verlassen musste. Heute lebt Friedhelm Keuser in Ratingen-Lintorf, wo er als Subsidiar in der Kirchengemeinde St. Anna tätig ist.