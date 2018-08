Feuer in Stockum wurde gelöscht

Flächenbrand in Stockum

In Stockum kam es zu zwei Flächenbränden. Foto: Uwe Heldens

Stockum Zu zwei Flächenbränden innerhalb von nur knapp 20 Minuten kam es am Dienstag in Stockum. Die Feuerwehr Düsseldorf und der Feuerwehr der Messe Düsseldorf konnten beide Brände relativ schnell löschen, bei beiden Einsätzen wurden zum Glück keine Personen verletzt.

Die Meldung zum ersten Flächenbrand ging um 14.25 Uhr bei der Leitstelle ein. Es wurde ein brennender Grünstreifen auf dem Lohauser Deich in Höhe des Elbinger Wegs gemeldet. Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, das circa 400 Quadratmeter Böschung am Lohauser Deich in Flammen standen. Nach 20 Minuten war das Feuer wieder aus.