Schulwegsicherheit in Düsseldorf Straßensperrung für mehr Sicherheit am Farnweg

Die Situation ist an fast allen Grundschulen in Düsseldorf gleich. Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren oder von dort abholen, gefährden mit ihren Fahrzeugen die anderen Schüler – es geht um die sogenannten Elterntaxis. Das ist auch an der Montessori Grundschule am Farnweg in Stockum nicht anders.