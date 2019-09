Sport in Düsseldorf : Club am Rhein gewinnt zum ersten Mal Rhein-Team-Cup

Mächtig stolz ist das Herrenteam auf den Pokal. Foto: Stockumer Tennis Club

Stockum (nika) Es ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, also für den Club am Rhein, vor allem aber Werbung für einen Sport, der Rüdiger Dohmann so sehr am Herzen liegt. Um noch mehr Menschen zu begeistern, hat der Club am Rhein vor sechs Jahren beschlossen, den Rhein-Team-Cup auszurichten.

Acht Vereine aus Düsseldorf und Umgebung spielten wieder im Stil und Modus des früheren weltbekannten World-Team-Cups, den es einst im Rochusclub am Rolander Weg gab, um den Titel des Tennis-Mannschaftsmeisters und kämpften elf Tage lang um wertvolle Leistungsklassen-Punkte.