Denkmäler in Düsseldorf : Skulpturen sollen wieder sichtbar werden

Denkmäler in Düsseldorf

Stockum Eigentlich sollen die sechs Denkmäler Autofahrer auf die Landeshauptstadt einstimmen. Wahrgenommen werden sie aber kaum.

Vielen Bürgern dürfte es so gehen wie einigen Mitgliedern in der Bezirksvertretung 5. Als nämlich Alexander Giannakis (CDU) den Antrag stellte, die Skulpturen entlang der Danziger Straße wieder freizuschneiden, wussten einige der Politiker gar nicht, dass an der viel befahrenen Straße überhaupt Kunstwerke stehen. „Die sind mir noch nie aufgefallen“, sagt beispielsweise Emmanouil Mastrokoukos (Linke), obwohl er beruflich als Taxifahrer häufig die Danziger Straße befährt.