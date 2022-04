Sportstätten in Düsseldorf : Das sind Fortunas Pläne für ein Leistungszentrum

So soll das neue dreigeschossige Funktionsgebäude der Fortuna an der Arena aussehen. Foto: Entwurf: RKW Architektur+, Visualisierung: Formtool

Düsseldorf Für rund 25 Millionen Euro soll das dreigeschossige Gebäude an der Arena entstehen. Die Politik stimmt Ende April über die Pläne ab.

Fortuna Düsseldorf möchte ein Sport- und Leistungszentrum an der Arena bauen. In der Sitzung der Bezirksvertretung 5 am 26. April werden die Politiker über eine Bauvoranfrage abstimmen. Endgültig beschließen soll das rund 25 Millionen teure Projekt der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung am 4. Mai.