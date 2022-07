Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Brennende Schrottwagen greifen auf Gartenbetrieb in Stockum über

Brennende Schrottwagen greifen auf Gartenbetrieb in Stockum über

Feuerwehreinsatz in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Feuerwehr ist in Stockum im Einsatz. Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz in Stockum – dort stehen Schrottfahrzeuge in Brand, das Feuer hat zudem auf einen Gartenbetrieb übergegriffen.

Die Feuerwehr Düsseldorf befindet sich zurzeit im Großeinsatz an der Sandstraße im Stockum. Aus bislang unklarer Ursache stehen dort mehrere Schrottfahrzeuge in Brand, das Feuer hat auch auf den angrenzenden Gartenbaubetrieb übergegriffen. Der Anbau des Betriebs stand der Feuerwehr zufolge vollständig in Flammen.