Ausstellung im Düsseldorfer Nordpark Die Rolle der Kunst in instabilen Zeiten

Analog contra digital ist das Thema der zwischen Düsseldorf und Seoul pendelnden Moonmo Yang. Sie hat ihre Acryl-Arbeiten mit dem Titel „Mother’s Memories of Her Father“ wie ein Möbelstück auf Rollen inszeniert. Die in Berlin lebende Jiyoung Yoon setzt den Betrachter in einen Bürostuhl samt Massagekissen und erzählt per Video die Geschichte eines an Parkinson erkrankten Mannes.