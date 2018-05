Stockum: Drogenschwerpunkt auf Spielplatz?

Stockum Polizei, Ordnungs- und Gartenamt können Anwohnerklagen nicht bestätigen.

Alexander Giannakis (CDU), Mitglied in der Bezirksvertretung 5, beschreibt sehr drastisch die Situation rund um den ehemaligen Spielplatz an der Gottfried-Keller-Straße. So bezeichnet er den Ort als einen "massiven Drogen-Dealer-Schwerpunkt", der ausgetrocknet werden soll, und spricht von massiven Drogenverkehr.

Darauf aufmerksam gemacht worden sei der Bezirkspolitiker durch Anwohner, die unmittelbar am Spielplatz leben. Diese teilten ihm mit, dass sich in den vergangenen Monaten dort offensichtlich Jugendliche treffen, um Drogen zu konsumieren und zu erwerben. Giannakis hat deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, ob diese Kenntnis von der Situation habe und was dagegen unternommen werden könnte.