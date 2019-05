Bürgerbeteiligung : Bezirkspolitiker diskutieren über die Open-Air-Fläche

Stockum Bäume, Lärm und Parken sind Themen im Norden.

Die Bezirksvertretung 5 hat sich in ihrer Sitzung am Dienstag erneut mit der geplanten Event-Fläche auf dem Messeparkplatz P1 beschäftigt und den nächsten Schritt der Bauleitplanung, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, beschlossen. „Das bedeutet aber nicht, dass wir der Einrichtung der Eventfläche damit zugestimmt haben“, betont Ratsherr Andreas-Paul Stieber (CDU). Er meldet bereits zahlreiche Fragen an, die er im Laufe des Verfahrens geklärt haben will. So möchte er etwa wissen, wie viele Veranstaltungen dort im Jahr geplant sind, zu welchen Tages- und Nachtzeiten, welche Nutzungsbedingungen festgelegt werden und welche Größe die Fläche erhalten wird.