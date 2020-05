Schützen in Düsseldorf : Ein Musikvideo will die Schützen aufmuntern

Markus Stephan, Chef der Schützen in Stockum, singt unter anderem auf dem Platz, auf dem sonst das Schützenfest stattfindet. Foto: Markus Stephan

Stockum Mit dem Film soll wenigstens ein wenig Schützenatmosphäre in Stockum verbreitet werden. Unter anderem werden Orte gezeigt, an denen ohne die Corona-Pandemie in den nächsten Tagen das Schützenfest gefeiert worden wäre.

Von Julia Brabeck

Am Pfingstwochenende feiern die Stockumer Schützen normalerweise ihr Schützenfest. Ganz unter den Tisch fallen, sollte die Feier aber nicht. Deshalb haben der 1. Chef Markus Stephan zusammen mit seiner Stellvertreterin Jasmin Haeberle und dem Facebook-Verantwortlichen des Vereins, Erik Stephan, beschlossen, die Kameraden mit einem Videogruß zu überraschen.

Bei einem einfachen Gruß ist es dann allerdings nicht geblieben. Markus Stephan hat „Halleluja“ von Leonard Cohen umgedichtet und das Lied professionell in einem Tonstudio aufnehmen lassen. Darin besingt er auf Platt ein wenig melancholisch das abgesagte Schützenfest, schaut aber auch positiv in die Zukunft. „Ich singe seit 20 Jahre Karaoke, deshalb war mir das nicht fremd. Aber es bedurfte dennoch einiger technischer Raffinesse, bis das Lied so gut klingt, wie es jetzt zu hören ist“, sagt Stephan.