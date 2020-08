Bau der U81 in Düsseldorf : Die Stadtbahn U81 soll 2024 in Betrieb gehen

Stockum/Lohausen Die Arbeiten für die 1,9 Kilometer lange Stecke liegen im Zeitplan. Mit dem Bau der Hochbrücke soll im Januar begonnen werden. Dafür wurden bereits zahlreiche Bäume gefällt und Leitungen verlegt.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt der neuen Stadtbahnlinie U81 vom Freiligrathplatz bis zum Flughafen sind in vollem Gange. Die Leitungs- und Kanalbauarbeiten, die im Oktober 2019 gestartet wurden, sind im Wesentlichen abgeschlossen. „Corona hat uns die Verlegung der Leitungen erleichtert“, sagt Düsseldorfs Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. So blieb der direkt an den Flughafen angrenzende Parkplatz P25 während des Shutdowns vollständig leer, sodass die Arbeiten in einem Zug und nicht, wie ursprünglich geplant, in kleinen Teilabschnitten erledigt werden konnten. Dort, zwischen dem Maritim Hotel und dem Flughafen-Terminal, soll ein neuer unterirdischer U-Bahnhof entstehen.