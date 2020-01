Karneval in Düsseldorf : Die Heide-Narren mischen jetzt beim Karneval mit

Stockum/Unterrath Der neue Verein, dessen Mitglieder rund um die Golzheimer Heide leben, möchte vor allen Dingen die Geselligkeit pflegen und für viel Spaß sorgen.

Das Winterbrauchtum gewinnt in den letzten Jahren im Düsseldorfer Norden immer mehr an Bedeutung und bringt immer mehr närrische Vereine hervor. Seit 2013 gibt es wieder ein Burggrafenpaar bei den Kaiserswerther Nordlichtern, ein Jahr später ist aus der Katholischen Jugend der Gemeinde Heilige Familie der Verein „De lilla Engel“ hervorgegangen. Im Sommer hat sich der neue Karnevalsverein „Große Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft“ gegründet und jetzt bereichern auch die Heide-Narren das Brauchtum.

„Wir wollen den bestehenden Vereinen keine Konkurrenz machen und weichen deshalb vom üblichen Programm mit Biwak, Sitzungen und Prinzenpaar ab“, sagt die Vorsitzende Antje Opdenberg. Der Spaß stehe im Vordergrund und die Geselligkeit. So haben die Mitglieder zum Beispiel gemeinsam die Feier zum Hoppeditz-Erwachen besucht, ein großes Sommerfest mit anderen Brauchtumsfreunden gefeiert und werden gemeinsam eine Karnevalssitzung der Stachelditzges besuchen. Zudem will man sich im Stadtteil einbringen und dort mit bestehenden Institutionen zusammenarbeiten. So haben sich die Heide-Narren beispielsweise mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Unterrath beteiligt. „Wir werden von anderen Vereinen sehr positiv aufgenommen und zu deren Veranstaltungen eingeladen“, sagt die Schriftführerin Nathalie Rehm.