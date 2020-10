Kirchen in Düsseldorf : Die Gemeinde Heilige Familie gibt Räume auf

Stockum Die Zahl der Gemeindemitglieder ist stetig zurückgegangen. Viele Gebäude werden deshalb nicht mehr richtig genutzt. Deren Unterhalt ist aber teuer.

Seit der Fusion 2011 besteht die Gemeinde aus sechs Kirchen nebst Gemeinderäumen in fünf Stadtteilen – Lichtenbroich, Unterrath, Stockum, Lohausen und Golzheim. Viele Räume werden aber nur noch eingeschränkt genutzt, verursachen aber weiterhin Kosten, etwa für Instandhaltung, Heizung und Reinigung. Künftig wird es deshalb beispielsweise nur noch einen großen Pfarrsaal geben, und der wird in Maria unter dem Kreuze liegen, In den anderen Ortsgemeinden sollen aber auch Möglichkeiten zur Begegnung gewährleistet werden. An allen Standorten werden Versammlungsräume für etwa 30 Personen mit einer Küche sowie Lagermöglichkeiten geplant. Die Schließung von Kirchen steht zurzeit nicht zur Diskussion.