Nahverkehr in Düsseldorf : Der Bau der Stadtbahnlinie U81 wird vorbereitet

Stockum Die Bahn soll künftig den Flughafen besser anbinden. Die Bauarbeiten werden viele Jahre dauern.

Zur Vorbereitung des Baus der neuen Stadtbahnlinie U81 werden ab Oktober die Baufelder freigemacht. Danach werden Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle aus den zukünftigen Baufeldern verlegt. Die Arbeiten beginnen an der Lilienthalstraße/Freiligrathplatz mit der Neuverlegung einer Trinkwasserleitung. An der Eckerner Straße wird die Sackgasse am Sportverein TUS Düsseldorf-Nord, Hausnummer 49, vollständig für den Autoverkehr gesperrt. Anschließend werden die Arbeiten an der Flughafenstraße und des zukünftigen U-Bahnhofs am Flughafenterminal fortgesetzt. Der Durchgangsverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Für die Anlieger der Lilienthalstraße bleiben alle Verkehrsbeziehungen erhalten, jedoch kommt es aufgrund der Baustelle teilweise zu beengten Verhältnissen.