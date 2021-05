Bauprojekte in Düsseldorf : Politik fordert mehr Parkplätze für das Plangebiet Deiker Höfe

Bauprojekte in Düsseldorf

Düsseldorf Ohne mehr Stellplätze erwarten die Mitglieder der Bezirksvertretung weitere Parkprobleme in den Straßen rund um die ehemaligen Fashion Häuser.

Dass für diese Vielzahl an Bewohnern und Besuchern nur 620 Stellplätze, die in Tiefgaragen entstehen sollen, vorgesehen sind, stieß aber bei den Mitgliedern der Bezirksvertretung 5 auf Unverständnis. Sie fordern den Investor auf, weitere Parkplätze zu bauen, indem beispielsweise die nördlich gelegene Tiefgarage mit zwei Ebenen versehen wird, wie das bei der südlichen Garage bereits der Fall ist. Die Politiker befürchten ohne zusätzliche Stellplätze ansonsten Chaos und Probleme in den angrenzenden Wohnstraßen. „Das von den 620 Stellplätzen nur 71 für Besucher zur Verfügung stehen sollen, ist einfach nur lächerlich“, sagt Marianne Hagen (FDP). Kritik gab es von den Politikern auch daran, dass diese Plätze kostenpflichtig sein sollen.