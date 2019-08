Gastronomie in Düsseldorf : Das Café im Nordpark könnte ins Ballhaus ziehen

Stockum Das stark sanierungsbedürftige Gebäude soll in Erbpacht übergehen, aber ein Café bleiben.

Eine besondere Immobilie will die Stadt Düsseldorf veräußern. So soll ein Areal im Nordpark zusammen mit den Gebäuden des Nordparkcafés an einen Bieter in Erbbaurecht übertragen werden. Bedingung ist laut Verwaltungsvorlage, dass dort weiterhin ein Café- oder Restaurantbetrieb durchgeführt wird. Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung muss dafür am 4. September der Beschlussvorlage zustimmen, über die zuvor noch der Liegenschaftsausschuss und der Ausschuss für Wohnungswesen beraten werden.