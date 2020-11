Planungen zur U81 : Bürgerbeteiligung zur U81-Planung

Stockum/Lörick Interessierte Bürger können sich für einen Workshop zum zweiten Bauabschnitt bewerben. Mit dessen Hilfe soll die spätere Trasse der neuen Stadtbahnlinie festgelegt werden.

An der Planung für den zweiten Bauabschnitt der Stadtbahnlinie U81 sollen die Menschen vor Ort mitwirken. Insgesamt 72 Bürger können sich an einer Planungswerkstatt beteiligen. Zum Teil können diese sich ab Donnertag, 26. November, um Plätze bewerben, die nach einem räumlichen Verteilschlüssel verlost werden. So soll die Vielfalt der Perspektiven auf die Planung insgesamt gewahrt bleiben. Die Verwaltung will deshalb auch, dass bislang unbeteiligte Bürger an der Planungswerkstatt teilnehmen. Das Amt für Verkehrsmanagement zieht dafür aus dem Einwohnermelderegister Zufallskandidaten, die anschließend persönlich angeschrieben werden.