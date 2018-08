Verkehrschaos an der Worringer Straße befürchtet

Stadtmitte Anwohner befürchten Verkehrschaos, wenn an der Worringer Straße 440 neue Wohnungen entstehen.

Der Bebauungsplan für das neue Wohnbauprojekt an der Worringer Straße/Ecke Gerresheimer Straße ist auf den Weg gebracht: 440 Wohnungen sollen auf der Fläche entlang der Bahn entstehen. An der Notwendig- und auch Sinnhaftigkeit des Plans wurde auch in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 nicht gerüttelt, Kritik gibt es aber vor allem von Seiten der CDU an der Erschließung. Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Sabine Schmitt wohnt selbst in der Nähe und kennt die Sorgen der Anwohner. Die Verlängerung der Toulouser Allee mit einer Unterfahrung des Wehrhahns mache nur dann Sinn, wenn sie nicht nur bis zur Worringer Straße, sondern bis zum Vinzenzplatz durchgeführt wird. Durch den neuen Radweg verliere die Straße ohnehin eine Spur, bei geschätzten 150 Fahrzeugen mehr in der Stunde in Spitzenzeiten seien quälende Staus die unweigerliche Folge, argumentierte Schmitt. „Nur die Verlängerung der Toulouser Allee bis zum Vinzenzplatz bringt zumindest ein wenig Entlastung.“