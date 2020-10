Defizite im Radwegenetz : Alle Radwege enden vor dem Worringer Platz

Düsseldorf Eine der verkehrsreichsten Kreuzungen in Düsseldorf ist der Worringer Platz. Radler haben es schwer, ihn sicher zu überqueren.

So an der Kölner Straße vom Oberbilker Markt kommend. Auf dieser Strecke gibt es bereits einen recht neuen Radweg. Er führt bis zur Unterführung an die Ecke Erkrather Straße, dort an der Ampel ist Schluss.