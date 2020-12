Pepernoten von „van Delft“ in ex-Apotheke : Niederländische Kekse in alter Apotheke

Niederländische Kekse in alter Apotheke

Pepernoten von „van Delft“ in ex-Apotheke

Ricarda Vinkenflügel ist Koordinatorin in Düsseldorfs erster Filiale des niederländischen Keksherstellers Van Delft. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf In dem Ladenlokal wurden im Oktober noch Medikamente verkauft. Bei Van Delft gibt es nun kleine Backwaren mit Schokolade, aber auch mit Lakritz-Geschmack und Karamell-Meersalz.

Die Pepernoten-Fabrik Van Delft hat in Düsseldorf ihren ersten Laden eröffnet. Pepernoten sind holländische Kekse, die in Deutschland noch eher unbekannt sind. Der Standort für das erste Van-Delft-Geschäft könnte kaum besser sein, es ist die ehemalige Apotheke am Schadow Platz gegenüber vom Kö-Bogen.