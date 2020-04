Ehemaliger Düsseldorfer Stadtdechant : Ulrich Hennes wird in Köln Seelsorger an Krankenhäusern

Ulrich Hennes wird in Köln Seelsorger an Krankenhäusern

Düsseldorf Er wohnt noch im Pfarrhaus am Stiftsplatz, doch nun hat der ehemalige Stadtdechant Urich Hennes eine neue Aufgabe. Wann er auszieht, ist für einen anderen Mann wichtig.

Der frühere Stadtdechant Ulrich Hennes wird als Leitender Pfarrer in Köln Krankenhaus-Seelsorger. Er ist in der Domstadt ab dem 1. September zuständig für vier Krankenhäuser der Cellitinnen: das Marienhospital in der Altstadt-Nord, das Vinzenz-Hospital in Nippes, das Franziskus-Hospital in Ehrenfeld sowie das Heilig-Geist-Krankenhaus in Longerich.