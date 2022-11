Düsseldorfer in Sat.1-Kochshow : Gewinnt Friseur Robin bei „The Taste“ sein eigenes Kochbuch?

Düsseldorf Bislang hat er nur für Freunde und Familie gekocht. Das könnte sich am Mittwochabend ändern: Der Düsseldorfer Friseur Robin steht im Finale von „The Taste“ und hat sich schon gegen viele Profis durchgesetzt.

Im Halbfinale hat sich Robin Huth geschnitten. Der Düsseldorfer Friseur ist in der Kochshow „The Taste“ für seine kleinen Küchenunfälle schon bekannt, einmal steckte er sich vor laufender Kamera eine Pinzette statt in die Schürzentasche in den Oberschenkel. Der Schnitt in Folge 8 aber, sagte kein geringerer als Sternekoch Juan Aamador, der habe sich gelohnt. Mit einer gebratenen Garnele und Amadors vorgegebenen Zutaten kochte sich Huth vergangenen Mittwoch ins Finale.