Hilfe in Düsseldorf : Spendensammlung für Obdachlose und Suchtkranke

Stadtmitte Seit 2016 sammelt Lisa Marie Kröll immer zu Weihnachten Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. Sie packt kleine Geschenketüten für Menschen, die es nicht so gut haben. Weil eine Weihnachtsfeier nicht erlaubt ist, wird sie die Tüten verteilen.

So schwierig wie jetzt ist es für Lisa Marie Kröll wohl noch nie gewesen, Spenden zu sammeln. „Es fehlt an allen Ecken und Enden“, sagt die 24-Jährige, die seit 2016 ehrenamtlich zu Weihnachten kleine Geschenketüten füllt für Obdachlose und Suchtkranke. Im vergangenen Jahr verteilte Kröll knapp 120 solcher Weihnachtstüten, damals noch bei einer kleinen Feier im Kontaktcafé Mobilé an der Charlottenstraße. „Wegen der Corona-Pandemie kann die geplante Feier leider nicht stattfinden“, sagt die Streetworkerin, die sehr traurig darüber ist, „das trifft uns alle sehr“. Trotzdem soll die Geschenkübergabe nicht komplett ausfallen. Lisa Marie Kröll will eine Weihnachtswoche organisieren, bei der täglich – unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen – eine kleine Anzahl von Menschen in die Einrichtung kommt und sich eine Tüte abholen kann. Zusätzlich sollen die Tüten bei den täglichen Streetwork-Einsätzen verteilt werden.

„Gerade jetzt ist die Not am größten“, sagt Kröll, „und Wohnungslose und suchtkranke Menschen sind auch ein Teil unserer Gesellschaft“. Gerade an Weihnachten ist es für die 24-Jährige eine Herzensangelegenheit, an Menschen zu denken, die es nicht so gut haben. Kröll ist auf der Suche nach Sachspenden, die sie noch bis zum 15. Dezember sammelt. Wer etwas spenden möchte, kann sich melden unter 0172 3156465. Aktuell fehlen vor allem warme Wintersocken, Mützen, Handschuhe, abgepackte und haltbare Lebensmittel. Außerdem kann Kröll Trinkpäckchen, Suppen und Süßigkeiten gebrauchen. Auch Hygieneartikel würde Kröll gern in die Weihnachtstüten packen, sowie Hundeleckerlis und -futter.