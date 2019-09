„Three Places“ in Düsseldorf : Spaziergang mit Teigtasche

„Three Places“ in Düsseldorf

Düsseldorf "Three Places" möchte Unterhaltung und Stadtführung an drei besonderen Orten verbinden. Die erste Ausgabe führte ins Japanviertel. Das Konzept überzeugte jedoch nicht vollständig.

Das japanische Viertel ist einzigartig in Deutschland. In der Immermannstraße und ihren Seitenstraßen gibt es einiges zu entdecken, sagt David Holtkamp. „Ich wohne hier um die Ecke“, sagt der Chefredakteur des Online-Magazins „The Dorf“. „Oft weiß man seinen eigenen Stadtteil gar nicht zu schätzen. Dabei liegt manches einfach nur ein bisschen versteckt.“

Verstecktes sichtbar zu machen – das verspricht die neue Veranstaltungsreihe „Three Places“. Am Samstag fand die erste dieser Stadtviertelführungen statt, bei der die Teilnehmer drei Orte in einem Kiez näher kennenlernen sollen – Live-Musik inklusive. Holtkamp richtet die Reihe mit seinem Partner André Janßen vom Konzertveranstalter „Goldmucke“ aus. Eine Karte kostet 24 Euro. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen.

Die Führung beginnt im „Max Brown Hotel Mitdtown“. Die Lounge ist gemütlich, die Kassettendecke und der Billard-Tisch erinnern an einen englischen Pub. Comedian Michael Ulbts führt durch den Abend. 50 Teilnehmer sind gekommen. „Jede Führung beginnt an einem Treffpunkt, wo sich die Teilnehmer kennenlernen können“, erklärt Holtkamp. „Hier sollen die Leute am Ende auch Eindrücke austauschen.“