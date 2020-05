Prozess in Düsseldorf : Gericht gibt verletztem Einbrecher Bewährung

Düsseldorf Fast hätte seine Diebestour einen Einbrecher das Leben gekostet: Anfang des Jahres war er mit einem Kumpan von einer 64-Jährigen in deren Wohnung überrascht worden und auf der Flucht fast zehn Meter tief gestürzt. Jetzt stand er in Düsseldorf vor Gericht.

Das Mitleid im Amtsgericht hielt sich am Dienstag in Grenzen: „Das sieht nach Berufsrisiko aus“, so die Vorsitzende Richterin. Nach rund drei Monaten in U-Haft wurde der gescheiterte Dieb zu einem Jahr Bewährungsstrafe verurteilt und nach Hause entlassen.