Engagement : Neues Sozialprojekt hilft einsamen Menschen

Düsseldorf Unter dem Titel „Hallo Nachbar“ wollen ehrenamtlich arbeitende Bürger andere bei Problemen des Alltags unterstützen. Es werden noch Unterstützer gesucht.

Die Kontaktbeschränkungen der Corona-Zeit haben psychosoziale Probleme verstärkt und geschaffen. Bei Schülern ist das einer der Gründe, warum die Schulen weiterhin für Präsenzunterricht geöffnet bleiben. „Einsamkeit, Isolation und Vereinsamung sind aber auch Erfahrungen, die wir alle kennen“, sagt Peter Amend. Er ist Vorsitzender des Vereins „Vision teilen“. Die Initiative gegen Armut und Not hat mit „Hallo Nachbar“ ein Sozialprojekt aufgelegt, das Nächstenhilfe für vereinsamte und bedürftige Menschen bietet. „Gerade diejenigen, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben, die körperlich oder psychisch gehandicapt sind, laufen Gefahr, nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können oder zu wollen“, sagt Amend. „Wir brauchen Angebote, die gegen diese Vereinsamung angehen. Aber wenn wir das alles mit hauptamtlichen, voll bezahlten Kräften machen müssen, sind wir schnell am Ende.“ Also setzen Amend und „Hallo Nachbar“ stark auf Kooperationen, Vernetzung und Ehrenamtlichkeit. Die Ehrenamter sind Lebensmitteleinkäufer, Zum-Arzt-Begleiter, Gesprächspartner, Ratgeber, Gemeinsam-Kaffeetrinker, Rollstuhlschieber, Türöffner und helfende Hände.